Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Cum recunoști deshidratarea?

Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru

Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru

Realitatea de Covasna
Scris de Realitatea de Covasna Publicat: 26 iun. 2026, 08:40

Realitatea Medicală - Nicole Păcuraru discută despre semnele care nu trebuie ignorate, cauzele deshidratării și cele mai eficiente metode de prevenție și hidratare corectă.

Deshidratarea nu începe brusc și evident. De multe ori, semnele sunt discrete și ușor de ignorat. O ușoară oboseală, o durere de cap sau dificultăți de concentrare pot părea banale, dar pot indica faptul că organismul nu are suficientă apă.
Un aspect important este că senzația de sete apare relativ târziu. Cu alte cuvinte, când îți este sete, corpul tău este deja în deficit.



În zilele călduroase sau în timpul activității fizice, pierderile de lichide cresc rapid. Fără să îți dai seama, poți ajunge într-o stare de deshidratare ușoară care îți afectează energia și performanța mentală.
Un indiciu simplu este culoarea urinei. Cu cât este mai închisă, cu atât ai nevoie de mai multă apă.

Soluția nu este complicată. Consumă lichide constant pe parcursul zilei, nu doar atunci când îți amintești sau când îți este sete.
Uneori, ceea ce pare epuizare este doar o lipsă de apă. Iar un simplu pahar poate schimba complet felul în care te simți. 

 

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