Bolojan: Final de PNRR. La sănătate am început cu un buget de peste 2 miliarde de euro și am ajuns la puțin peste un miliard

Scris de Daniel Onescu Publicat: 31 aug. 2026, 11:46

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, luni, la inaugurarea noului Centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, că suntem la finalul programului PNRR, care în domeniul sănătății a avut inițial un buget de peste 2 miliarde de lei și, prin reduceri succesive, s-a ajuns la puțin peste un miliard de euro.

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