Un nou proiect jurnalistic dedicat justiției „SUB SEMNUL LEGII”, cu Alessia Păcuraru

Publicat 23 oct. 2026, 17:36 Actualizat 23 oct. 2026, 17:53 Sursă realitatea.net

Într-o perioadă în care justiția a fost adesea în centrul controverselor, al presiunilor și al atacurilor publice, mult prea puțin s-a prezentat realitatea din toate aceste cazuri. În spatele tuturor acestora există experiențe care merită cunoscute și adevăruri care au nevoie de spațiu pentru a fi rostite.

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