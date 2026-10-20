UDMR e sigur de votul de învestitură. Kelemen Hunor: „Guvernul trece”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 oct. 2026, 14:47

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu are emoții înaintea votului de marți din Parlament și că Guvernul Luca Niculescu va trece. Din informațiile lui, câțiva liberali vor lipsi de la vot ca să nu fie nevoiți să voteze împotrivă, dar asta nu va schimba rezultatul.

Distribuie articolul