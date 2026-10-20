UDMR e sigur de votul de învestitură. Kelemen Hunor: „Guvernul trece”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu are emoții înaintea votului de marți din Parlament și că Guvernul Luca Niculescu va trece. Din informațiile lui, câțiva liberali vor lipsi de la vot ca să nu fie nevoiți să voteze împotrivă, dar asta nu va schimba rezultatul.
Kelemen Hunor: Nu am nicio emoţie, trece
”Nu am nicio emoţie, trece”
— a declarat Kelemen Hunor., despre votul din Parlament pentru Guvernul Luca Niculescu.
Cât despre votul liberalilor nemulţumiţi, Kelemen Hunor a spus: ”Sunt câţiva, am înţeles, care nu vor veni la vot, ca să nu voteze împotrivă, dar nu schimbă în niciun fel scorul final”, a arătat el.
Va depinde enorm de mult cum va dialoga Luca Niculescu şi miniştrii cu PNL, cu USR, cu UDMR, cu cei care nu sunt în guvern, fiindcă nu va avea majoritate. Pentru orice proiecte, pentru oine ordonanţă de urgenţă, pentru orice politică publică, trebuie să aibă un dialog cu cineva, trebuie să găsească o majoritate, şi va depinde cum va purta acest dialog şi ce decizii vor lua. Din punctul meu de vedere, cel puţin aşa cum consider eu, trebuie să dăm o perioadă de şase luni de zile. Asta ar însemna că noi, până în aprilie, până în mai, nu depunem moţiune de cenzură, nu votăm moţiune de cenzură, dacă guvernul respectă angajamentele
— a mai spus președintele UDMR.