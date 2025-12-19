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Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu, atac la Ilie Bolojan: ”Nu știu ce are în cap"
Sorin Grindeanu, atac la Ilie Bolojan: ”Nu știu ce are în cap"
"Avem un ministru care și-a dovedit clar incompetența”
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