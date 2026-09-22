Siegfried Mureșan pune presiune înaintea votului pentru Guvern: „Este posibilitatea reală a alegerilor anticipate”

Mureșan a vorbit și despre scenariul alegerilor anticipate, în cazul în care Executivul propus nu va primi votul de încredere.
Premierul desemnat Siegfried Mureșan le-a transmis marți colegilor din PNL că procedura pentru învestirea noului Guvern va continua și că liberalii se vor prezenta la votul din Parlament, chiar dacă nu există în acest moment o majoritate clară.
Mureșan merge la vot
Premierul desemnat le-a spus parlamentarilor liberali că Guvernul va ajunge în fața Parlamentului. El a explicat că votul este necesar inclusiv pentru ca fiecare parlamentar și fiecare grup politic să își asume public poziția.
Mureșan susține că vrea să prezinte în Parlament programul de guvernare și măsurile pe care le propune pentru reformarea administrației publice, restructurarea companiilor de stat și reducerea pierderilor acestora.
„Guvernul nostru sau alegeri anticipate”
Într-o declarație făcută înaintea negocierilor, Mureșan a transmis că parlamentarii trebuie să ia în calcul și posibilitatea alegerilor anticipate dacă Guvernul său nu primește votul de învestitură.
„Este acest Guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate”, a spus premierul desemnat, potrivit declarațiilor prezentate public. El a precizat că președintele Nicușor Dan nu a exclus acest scenariu.
În același timp, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a indicat un scenariu diferit: în cazul în care Guvernul Mureșan nu trece de Parlament, președintele ar putea face o nouă nominalizare pentru funcția de premier.
PSD nu susține Guvernul Mureșan
PSD a anunțat că nu va susține Cabinetul propus de Mureșan. Premierul desemnat a spus însă că va purta discuții cu parlamentarii social-democrați pentru a le prezenta programul de guvernare.
Mureșan a exclus negocierile cu AUR și a precizat că nu ia în calcul formarea unui Guvern împreună cu PSD. În schimb, el își construiește Cabinetul în jurul PNL, USR și UDMR și intenționează să discute și cu grupul minorităților naționale.
Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi. În condițiile în care PSD și AUR nu susțin actuala formulă, negocierile pentru obținerea majorității parlamentare continuă.