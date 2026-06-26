Advertising
Politica· 1 min citire
Scandal uriaș în Ungaria! Șef din agenția guvernului Viktor Orbán, arestat în dosar de deturnare de zeci de milioane de euro
Viktor Orban
Cutremur în administrația culturală din Ungaria, după ce fostul vicepreședinte al Fondului Cultural Național (NKA), instituție aflată în subordinea Guvernului Viktor Orbán, a fost arestat într-un dosar de deturnare de fonduri.
Citește și
- 08:07Zelenski ridică miza războiului! Ucraina lansează o operațiune militară de 40 de zile pentru a forța Rusia să cedeze
- 08:03Nicușor Dan răspunde ferm amenințărilor cu suspendarea: „Nu e cazul”. Mesaj clar despre negocierile pentru noul Guvern
- 07:50Alertă aeriană în capitala Ucrainei. Mai multe explozii au fost auzite în Kiev, la scurt timp după avertizare
- 22:08Tupeul partidului cu 12%. USR vrea să-și numească premier
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News