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Politica· 1 min citire
Reforma pensiilor speciale ajunge la CCR. Bolojan își pune mandatul pe masă dacă proiectul pică
Reforma pensiilor speciale ajunge la CCR. Bolojan își pune mandatul pe masă dacă proiectul pică
CCR se pregătește de o ședință decisivă privind reforma pensiilor speciale ale magistraților.
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