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Politica· 2 min citire
Război total între ministrul Economiei și Victor Ponta pe tema diplomelor: „Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră!”
Război total între ministrul Economiei și Victor Ponta pe tema diplomelor: „Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră!”
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a decis să rupă tăcerea și să pună capăt speculațiilor lansate de Victor Ponta
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