Sorin Grindeanu, față în față cu Anca Alexandrescu: Am simțit că AUR nu și-a dorit conducerea Senatului

Publicat 22 iul. 2026, 20:21 Actualizat 23 iul. 2026, 07:25 Sursă Realitatea PLUS

Liderul PSD Sorin Grindeanu a dezvăluit, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, detalii necunoscute din culisele negocierilor purtate cu AUR înaintea votului pentru guvernul Veștea, afirmând că PSD a decis ieșirea din guvern după o analiză internă amplă. Fostul premier a explicat cum s-a ajuns în impas după ce moțiunea de cenzură fusese adoptată cu un număr record de voturi.

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