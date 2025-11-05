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Politica· 1 min citire
NICUȘOR DAN, CRITICAT DUR DE UN FOST JUDECĂTOR CCR: „NU AVEA CE SĂ CAUTE LÂNGĂ DRULĂ”
NICUȘOR DAN, CRITICAT DUR DE UN FOST JUDECĂTOR CCR: „NU AVEA CE SĂ CAUTE LÂNGĂ DRULĂ”
Un fost judecător CCR îl taxează dur pe Nicușor Dan
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