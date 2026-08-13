NATO condamnă încălcările spațiului aerian al României și Poloniei: Rusia este responsabilă

NATO condamnă încălcările recente ale spațiului aerian al Poloniei și României și acuză Rusia că poartă întreaga responsabilitate. Aliații își reafirmă solidaritatea cu statele afectate și anunță consolidarea apărării pe flancul estic.
Aliații NATO s-au reunit miercuri, în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, pentru a discuta despre recentele încălcări ale spațiului aerian al Poloniei și României, precum și despre incidentele recente implicând drone. Aliații și-au exprimat solidaritatea deplină cu statele afectate.
Potrivit unui comunicat NATO, transmis miercuri, aliații au reiterat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările spațiului aerian, pe care le consideră „periculoase și inacceptabile” și care demonstrează, în opinia Alianței, toleranța tot mai mare a Rusiei la risc.
NATO transmite că aliații sunt uniți și hotărâți să apere teritoriul aliat și au apreciat acțiunile rapide întreprinse atât de Alianță, cât și de autoritățile naționale ca răspuns la incidente.
„NATO continuă să își consolideze apărarea integrată aeriană și antirachetă în întreaga Alianță”, se arată în comunicat.
Aliații au evidențiat, de asemenea, măsurile adoptate pentru consolidarea apărării pe flancul estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.
„NATO este pregătită să descurajeze și să se apere împotriva oricărei agresiuni”, transmite Alianța.
În cadrul reuniunii, statele membre și-au reafirmat și sprijinul pentru Ucraina în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale și în eforturile pentru pace.
Aliații au subliniat că incidentele recente nu îi vor determina să își reducă sprijinul pentru Ucraina și au reafirmat angajamentul pe termen lung față de Kiev.
Potrivit NATO, securitatea Ucrainei contribuie la securitatea statelor membre ale Alianței, iar aliații susțin că nu vor fi descurajați de ceea ce califică drept „acte iresponsabile ale Rusiei”.