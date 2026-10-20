LIVE Vot decisiv pentru Guvernul Luca Niculescu

Publicat 20 oct. 2026, 14:13 Sursă Realitatea.net

A început ședința plenului reunit al Parlamentului, în care senatorii și deputații vor dezbate și vor vota învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Noul Cabinet ar urma să obțină peste 280 de voturi, față de cele 233 necesare pentru învestire, potrivit informațiilor transmise de Realitatea PLUS.

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