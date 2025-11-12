Ion Cristoiu, analiză explozivă la Realitatea PLUS. „Nicușor Dan nu era așa împiedicat. Funcția îl depășește”

Jurnalistul Ion Cristoiu a revenit la Realitatea PLUS cu o nouă analiză explozivă.
Jurnalistul Ion Cristoiu a revenit la Realitatea PLUS cu o nouă analiză explozivă. Acesta a declarat, miercuri, în exclusivitate la emisiunea Day Time News, moderată de Delia Vrânceanu, că îl știe pe Nicușor Dan de mult timp, dar că s-a schimbat.
Ion Cristoiu a subliniat că îl cunoaște pe Nicușor Dan încă de pe vremea când era ONG-ist și că atunci „nu era așa de împiedicat”.
”Puțină lume știe că eu îl știu pe Nicușor Dan de când era, cum spun rușii, samovar, nu devenise încă locomotivă, era ONG-ist. Pentru mine este o uimire, nu era așa de împiedicat. Vorbesc serios, adică, am avut interviuri cu el”, a declarat Ion Cristoiu, la Realitatea PLUS.
Întrebat de ce crede că Nicușor Dan a devenit acum „împiedicat”, jurnalistul a răspuns direct: ”Pentru că îl depășește funcția.”
Cristoiu crede că președintele este foarte stresat de funcția pe care o are. Jurnalistul a făcut și o comparație, spunând că „el la primărie a fost în vacanță, își delegase funcțiile viceprimarilor”.
Acum, la Cotroceni, este altceva. „Aici ești într-un domeniu unde trebuie să iei decizii rapide, unde influențele sunt uriașe,” a spus Cristoiu.
Analistul a continuat spunând că nu crede că există o coerență între consilierii de la Cotroceni.
„Adică, Ludovic Orban este anti-PSD, Naumescu este anti-Trump, lasă la o parte câți or fi din servicii, și atunci fiecare din ei vine și îi... creierul lui e virgin politic”, a mai spus Cristoiu.
Din acest motiv, jurnalistul spune că nu este atent la ce declară președintele. „De fiecare dată mă întreb cine e în spate. Asta este o mare problemă la el, nu reușește, probabil, că îi vor trebui vreo 3-4 ani să aibă un soft, el nu are un soft, nu are softul ca să poată să treacă prin filtrul lui. Vine unul și îi spune și atunci spune și el...”, a concluzionat Ion Cristoiu.