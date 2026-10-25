Ilie Bolojan, la Sf. Gheorghe: Deficitul, măsurile de corecție au generat o contracție economică pe care nu o putem nega

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 oct. 2026, 08:12

Fostul premier Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, la Sfântu Gheorghe, că problemele legate de deficite și cheltuieli vor continua să reprezinte o provocare și pentru actualul sau viitorul guvern, avertizând că, dacă nu vor fi menținute echilibrele țării, există riscul ca o criză bugetară să degenereze într-o criză economică în care ar avea de suferit toți românii.

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