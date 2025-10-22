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Politica· 1 min citire
CĂTĂLIN DRULĂ, DECLARAȚII SURPRIZĂ: „AM SPRIJINUL LUI NICUȘOR DAN PENTRU PRIMĂRIA CAPITALEI”
CĂTĂLIN DRULĂ, DECLARAȚII SURPRIZĂ: „AM SPRIJINUL LUI NICUȘOR DAN PENTRU PRIMĂRIA CAPITALEI”
Reziștii par să fi prins gustul puterii și nu vor să renunțe la ea.
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