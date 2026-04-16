Călin Matieș (deputat AUR): „INS arată cu date că prețurile au crescut, doar ministrul Barbu vede scăderi ale prețurilor cu 33%”

Deputatul AUR Călin Matieș îl acuză pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, că falsifică realitatea economică și ignoră datele oficiale ale INS. Parlamentarul atrage atenția că în timp ce românii resimt scumpiri masive la alimente, membrii guvernului vorbesc despre ieftiniri inexistente și ascund dependența tot mai mare de importuri.

„Ministrul Barbu, de la PSD, ori este ipocrit, ori este demagog, dar ministru nu poate fi, pentru că Institutul Național de Statistică ne spune că, în luna martie, am avut o inflație de 9,9%-10%. În lunile trecute, la fel, o inflație peste nouă. Iar dânsul ne spune că produsele alimentare s-au ieftinit cu 33%.

Dragi cetățeni, dragi români, ați simțit voi ieftinirea când ați mers la cumpărături? Pentru că vreau să vă spun: importăm peste 70% carne de porc. Importăm peste 60% legume. Am importat anul trecut fructe de un miliard de euro. Iar la lapte importăm peste 80%.

Deci domnul ministru ne spune că există ieftiniri. Domnule ministru, Institutul Național de Statistică și portofelul românilor ne spun că sunt doar scumpiri la alimente, de peste 20%. Iar inflația pe care o resimte un pensionar sau cei un milion de oameni cu salariul minim pe economie? Este de peste 30%, pentru că produsele de bază au ajuns la o scumpire de peste 30%.

Domnule Barbu, cred că trebuie să mergeți la oftalmolog.”, a declarat deputatul AUR Călin Matieș.