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Politica· 1 min citire
AUR vrea la guvernare și negociază cu toate partidele. Mesajul lui George Simion
George Simion
Liderul AUR spune că partidul vrea să participe la guvernare și să contribuie la formarea unei majorități parlamentare.
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