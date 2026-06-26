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Politica· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru: Kaja Kallas a numit 33 de noi ambasadori europeni. România are zero reprezentanți pe listă
Ana Maria Păcuraru
Publicat26 iun. 2026, 10:00
Actualizat26 iun. 2026, 10:03
O veste pe care clasa politică de la București ar prefera să o îngroape: Kaja Kallas a numit 33 de noi ambasadori europeni. Pe listă nu se află niciun român. Zero.
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