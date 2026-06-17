Acord istoric secret între SUA și Iran: Teheranul renunță definitiv la arma nucleară în schimbul unui ajutor de 300 de miliarde de dolari

Un document obținut în exclusivitate de CNN arată termenii unui acord istoric SUA-Iran. Teheranul renunță definitiv la programul nuclear militar și redeschide Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Washingtonul deblochează exporturile de petrol și oferă un pachet economic uriaș de 300 de miliarde de dolari.
Un document de o importanță geopolitică uriașă, obținut în exclusivitate de CNN, dezvăluie termenii secreți ai unui plan de pace în 14 puncte negociat între Statele Unite și Iran.
Memorandumul prevede încetarea imediată a ostilităților pe toate fronturile (inclusiv în Liban), redeschiderea Strâmtorii Ormuz și angajamentul ferm al Teheranului de a nu dezvolta niciodată arme nucleare.
La schimb, Washingtonul oferă concesii economice colosale: reluarea exporturilor iraniene de petrol, ridicarea treptată a tuturor sancțiunilor și un plan masiv de reconstrucție economică pentru Iran, evaluat la cel puțin 300 de miliarde de dolari.
Deși textul ar reflecta un acord semnat deja digital de președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, detaliile finale sunt încă în dinamică. Documentul oficial, cu prezență fizică, urmează să fie semnat vineri în Elveția, deschizând o fereastră de 60 de zile pentru calibrarea acordului final.
Ce oferă și ce garantează Iranul: Securitate navală și renunțarea la bomba atomică
nucleul memorandumului se bazează pe două piloni: securitatea transportului maritim și dosarul nuclear. Potrivit documentului, cele două mari puteri se angajează să își respecte suveranitatea și să nu mai folosească amenințarea cu forța.
Măsurile imediate asumate de Teheran includ:
Redeschiderea Strâmtorii Ormuz: În termen de 30 de zile, Iranul va curăța minele și va elimina obstacolele tehnice, readucând traficul comercial din Golful Persic și Marea Oman la volumul de dinaintea războiului.
Înghețarea programului nuclear: Iranul reafirmă oficial că nu va produce niciodată arme nucleare și va menține status-quo-ul actual al instalațiilor sale pe durata negocierilor.
Ce oferă Statele Unite: Pachet de 300 de miliarde de dolari și ridicarea sancțiunilor
Pentru a obține aceste garanții, Washingtonul a acceptat să deblocheze complet economia sufocată a Republicii Islamice. Promisiunile americane stipulate în memorandum sunt fără precedent:
Planul de reconstrucție: SUA și partenerii săi regionali vor finanța un plan de dezvoltare economică pentru Iran de cel puțin 300 de miliarde de dolari.
Ridicarea blocadei și retragerea trupelor: SUA vor ridica imediat blocada navală și promit să își retragă forțele militare din zonele înconjurătoare în termen de 30 de zile de la semnarea acordului final.
Bani și petrol: Departamentul Trezoreriei SUA va emite derogări imediate pentru ca Iranul să își poată exporta țițeiul și produsele petrochimice. Mai mult, toate activele iraniene înghețate în străinătate vor fi eliberate și puse la dispoziția Băncii Centrale de la Teheran pentru orice tip de plată.
Scepticism în culise: „Un simplu document politic” sau o versiune inexactă?
În ciuda caracterului spectaculos al documentului, oficialii americani au încercat să îi minimalizeze importanța în discuțiile cu CNN. Aceștia susțin că memorandumul este doar un „document politic” de fațadă și că angajamentele dure, esențiale, luate de Iran cu privire la viitorul programului său nuclear au fost stabilite, de fapt, pe canale neoficiale.
Reacțiile oficiale rămân prudente. În timp ce Casa Albă a refuzat să comenteze textul, agenția iraniană de presă semi-oficială Tasnim a catalogat versiunile apărute în spațiul public drept „inexacte”. O variantă a acestui proiect fusese anterior publicată și de agenția Bloomberg.
Mecanismul de control și implicarea ONU
Odată semnat documentul în Elveția, va începe numărătoarea inversă de 60 de zile pentru redactarea tratatului final. Memorandumul prevede introducerea unui mecanism strict de monitorizare pentru a se asigura că ambele părți își respectă promisiunile.
Pasul decisiv pentru validarea globală a acestei păci va fi făcut la New York: textul final al acordului urmează să fie aprobat și garantat printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.