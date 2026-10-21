Ryanair avertizează că prețurile biletelor de avion vor crește semnificativ și reduce mai multe rute

Directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a anunțat că prețurile biletelor de avion vor crește semnificativ în 2027, pe fondul scumpirii petrolului. Compania reduce simultan operațiunile din Belgia.
Michael O'Leary, directorul general al Ryanair, a declarat într-un interviu acordat Euronews că tarifele pentru zboruri vor înregistra o creștere „semnificativă” în 2027. Principala cauză invocată este dublarea costului combustibilului față de nivelul asigurat prin contractele actuale ale companiei.
Deși Ryanair a semnat acorduri pentru 2026 care fixează prețul petrolului la aproximativ 67 de dolari pe baril, O'Leary a precizat că aceste protecții vor expira. După această perioadă, operatorul va fi expus direct fluctuațiilor pieței, ceea ce va duce la majorarea cheltuielilor operaționale.
Creșterea costurilor este legată de evoluția cotațiilor internaționale. Petrolul Brent a atins 109,86 dolari pe baril în ședința din 19 octombrie 2026, cel mai ridicat nivel din luna mai, depășind ulterior pragul de 110 de dolari. Această mișcare a pieței este asociată cu riscurile privind livrările din Golful Persic și atacurile asupra petrolierelor.
Reducerea operațiunilor în Belgia
În paralel cu avertismentele financiare, Ryanair a anunțat la Bruxelles reducerea prezenței sale în Belgia pentru sezonul de iarnă. Compania va renunța la 20 de rute și va diminua numărul locurilor disponibile cu un milion.
Măsura vine în urma majorării taxei belgiene pe călătoriile aeriene, care a crescut cu doi euro, ajungând la șapte euro per bilet. O'Leary a contestat această modificare, susținând că operatorul își poate repartiza flota către piețe unde condițiile fiscale sunt mai avantajoase.
Criticile la adresa Comisiei Europene
Directorul Ryanair a formulat și critici directe la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. O'Leary consideră că instituțiile europene nu fac suficiente eforturi pentru a îmbunătăți condițiile de concurență pentru companiile din continent.
El a contestat politicile privind taxarea emisiilor și costurile de mediu, argumentând că acestea afectează competitivitatea transportatorilor europeni față de operatorii din Statele Unite sau Asia. O'Leary a invocat raportul privind competitivitatea europeană publicat în 2024 de Mario Draghi, criticând lipsa progreselor în implementarea recomandărilor din acest document.
„Ursulei von der Leyen îi este frică să facă orice altceva în afară de a vorbi. Este inutilă”, a declarat Michael O'Leary.