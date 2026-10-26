România, printre țările UE cu cele mai mici salarii minime

România rămâne printre țările UE cu salarii minime mici. Vezi cât era salariul minim în 2026 și cum se compară cu veniturile din Germania și Luxemburg.
România continuă să se afle în partea de jos a clasamentului european privind salariul minim, chiar dacă veniturile minime au crescut semnificativ în ultimii ani. Diferențele față de economiile dezvoltate din Uniunea Europeană rămân considerabile, în special în comparație cu țări precum Luxemburg, Irlanda și Germania.
Potrivit datelor Eurostat pentru 1 ianuarie 2026, salariul minim brut lunar din România era echivalentul a aproximativ 795 de euro. La aceeași dată, mai puține țări din Uniunea Europeană aveau un salariu minim exprimat în euro mai mic decât România: Bulgaria, cu 620 de euro.
Clasamentul s-a modificat ulterior, inclusiv ca urmare a schimbărilor salariale din cursul anului. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie din România a crescut la 4.325 de lei pe lună.
Ce țări au cele mai mari salarii minime din Uniunea Europeană
La începutul anului 2026, statele din vestul și nord-vestul Europei ocupau primele poziții în clasamentul salariilor minime brute lunare exprimate în euro.
Luxemburg se afla pe primul loc, cu 2.704 euro, urmat de Irlanda, cu 2.391 de euro, Germania, cu 2.343 de euro, și Țările de Jos, cu 2.295 de euro.
Franța și Belgia aveau, de asemenea, salarii minime de peste 1.800, respectiv 2.100 de euro lunar.
Prin comparație, valoarea în euro a salariului minim din România era de aproximativ trei ori mai mică decât cea din Luxemburg, liderul clasamentului.
Salariul minim din România a crescut, dar diferențele rămân mari
În ultimii ani, salariul minim brut din România a înregistrat majorări succesive. În 2019, acesta era de 2.080 de lei lunar, iar în 2025 ajunsese la 4.050 de lei.
De la 1 iulie 2026, nivelul minim brut a fost majorat la 4.325 de lei pe lună, pentru un program normal de lucru.
Creșterea salariului nominal nu înseamnă însă că diferențele față de celelalte state europene au dispărut. Puterea de cumpărare depinde și de costul vieții, de prețurile bunurilor și serviciilor, precum și de taxele și contribuțiile aplicate veniturilor salariale.
Salarii mai mari în vestul Europei, dar și costuri diferite ale vieții
Comparațiile dintre salariile minime din Uniunea Europeană trebuie interpretate cu atenție. Sumele prezentate în clasamentele Eurostat sunt valori brute, înainte de impozite și contribuții, și nu reprezintă neapărat banii pe care angajații îi primesc efectiv în cont.
De asemenea, nivelul prețurilor diferă de la o țară la alta. O comparație bazată exclusiv pe valoarea nominală a salariului minim nu surprinde în totalitate diferențele de putere de cumpărare dintre angajații europeni.
Chiar și în aceste condiții, decalajul salarial dintre România și unele dintre cele mai dezvoltate economii ale Uniunii Europene rămâne un indicator important al diferențelor economice dintre statele membre.