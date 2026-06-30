România, campioana scumpirilor imobiliare: Prețurile locuințelor explodează comparativ cu restul Europei

Piața imobiliară din România devine o probă de supraviețuire financiară. Din cauza prețurilor record și a costurilor mari de construcție, achiziția unei locuințe în marile orașe a devenit un lux. Presați de realitatea economică, viitorii proprietari fac compromisuri drastice: taie din bugete, își micșorează pretențiile și abandonează zonele ultracentrale în căutarea unor variante mai ieftine.
Românii au devenit mult mai prudenți și mai calculați atunci când vine vorba de investiții imobiliare. Schimbarea de mentalitate este o reacție directă la scumpirile agresive din ultimii ani, care au transformat achiziția unei case într-o adevărată provocare financiară.
Radiografia pieței arată o evoluție alarmantă a costurilor din sectorul dezvoltării imobiliare. În ultimul deceniu, prețurile din construcții înregistrate în România au explodat cu 130,7%, conform datelor oficiale publicate de Eurostat. Această dinamică plasează țara noastră într-o poziție critică la nivel continental, ritmul de creștere de pe piața autohtonă fiind de aproape trei ori mai mare decât media înregistrată în Uniunea Europeană.
Această evoluție este resimțită din plin de către constructori. Dragoș Rus, dezvoltator din Cluj, a explicat pentru Digi 24 că tarifele de execuție s-au dublat în ultimii ani: dacă în jurul anului 2015 costul de construcție varia între 400 și 600 de euro pe metru pătrat, în prezent acesta a urcat la un interval cuprins între 1.000 și 1.200 de euro pe metru pătrat. Principalul motor al acestor scumpiri este reprezentat de materiile prime esențiale, precum oțelul, betonul și cimentul.
La rândul său, economistul Radu Nechita subliniază că această presiune uriașă vine direct din zona furnizorilor de materiale. În opinia sa, singura pârghie eficientă pentru a contracara scumpirile și pentru a reechilibra piața imobiliară pe termen lung o reprezintă stimularea și majorarea semnificativă a ofertei de noi locuințe.
Compromisurile cumpărătorilor și migrarea spre periferie
Această realitate economică i-a obligat pe clienți să își ajusteze drastic așteptările și criteriile de selecție. Deși dorința de a cumpăra o casă rămâne valabilă, bugetele fixe îi determină pe români să facă o serie de compromisuri structurale și geografice.
Expertul imobiliar Sorin Sucala arată că dinamica cererii s-a modificat vizibil în ultima perioadă. Cumpărătorii aleg acum suprafețe mult mai reduse și preferă să sacrifice confortul spațiului în favoarea accesibilității financiare. Astfel, se observă o reorientare masivă dinspre apartamentele cu 3 camere spre cele cu 2 camere, dar și o migrare accentuată a familiilor către zonele periurbane sau localitățile limitrofe marilor aglomerări urbane, unde prețurile terenurilor și ale locuințelor sunt mai blânde.
Prăpastia prețurilor dintre Cluj-Napoca și București
Analiza pieței imobiliare evidențiază discrepanțe majore între principalele centre economice ale țării. Cluj-Napoca continuă să își mențină statutul de cel mai scump oraș din România, prețul mediu solicitat pentru locuințe depășind pragul psihologic de 3.300 de euro pe metru pătrat în luna mai.
Prin comparație, Capitala rămâne o variantă considerabil mai accesibilă pentru investitori. În București, media s-a situat la 2.288 de euro pe metru pătrat, ceea ce înseamnă că o locuință în principalele cartiere bucureștene costă, în medie, cu aproape 1.000 de euro mai puțin pe metru pătrat decât una similară în Cluj.
Perspectivele pe termen scurt nu indică o inversare de trend. Specialiștii din domeniu estimează că tendința de creștere a costurilor din construcții va continua și pe parcursul acestui an, menținând o presiune ridicată atât asupra dezvoltatorilor, cât și asupra deciziilor finale de cumpărare ale românilor.