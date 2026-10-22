Economie· 3 min citire

România ar putea trece printr-o criză a motorinei, avertizează un economist

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat22 oct. 2026, 12:40
Sursăcapital

Economistul Adrian Negrescu avertizează că România se confruntă cu un risc real de întrerupere a aprovizionării cu motorină în această iarnă, ca urmare a crizei internaționale a carburanților și a competiției dintre state pentru volumele disponibile.

Adrian Negrescu atrage atenția asupra vulnerabilității pieței românești de combustibili, susținând că riscul nu provine din epuizarea rezervelor mondiale de petrol, ci din dinamica comercială globală. Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, economistul explică că furnizorii își direcționează marfa către piețele care oferă condiții predictibile și profitabile.

România intră în iarnă cu o vulnerabilitate despre care se vorbește prea puțin: putem rămâne fără motorină la pompă. Nu pentru că petrolul s-ar termina în lume, ci pentru că, într-o criză globală a carburanților, furnizorii aleg piețele în care vând fără pierderi și fără surprize.

Dacă România face greșelile potrivite, poate deveni ultima opțiune pe lista lor.

— a transmis Adrian Negrescu Adrian Negrescu

Situația internațională este marcată de conflictul din Orientul Mijlociu și de perturbările transporturilor energetice prin Strâmtoarea Ormuz. Agenția Internațională a Energiei (IEA) a avertizat, într-un raport publicat pe 14 octombrie 2026, că piața mondială a motorinei va rămâne sub presiune până în a doua parte a anului 2027.

Scăderea exporturilor din Orientul Mijlociu și Rusia, alături de costurile ridicate ale rafinării, au creat un dezechilibru între cerere și ofertă. În septembrie 2026, exporturile mondiale de motorină au fost cu aproximativ 700.000 de barili pe zi mai mici decât în aceeași perioadă a anului anterior.

România este expusă la aceste fluctuații deoarece producția internă nu acoperă integral consumul național, o parte din necesar fiind asigurată prin importuri din Statele Unite, Kazahstan și regiunea Golfului.

Cazul Italiei ca avertisment

Adrian Negrescu invocă situația din Italia, unde mai multe regiuni din sud s-au confruntat recent cu dificultăți de aprovizionare. În Puglia, pe 15 octombrie 2026, 150 dintre cele aproximativ 270 de stații Eni rămăseseră fără combustibil.

Problemele au fost cauzate de blocarea accesului la rafinăria din Taranto în timpul protestelor angajaților fostei uzine siderurgice Ilva, precum și de un plafon voluntar de prețuri introdus de companie. Pe 16 octombrie 2026, blocajele au fost ridicate, permițând reluarea treptată a aprovizionării.

Avertismentul vine din Italia, a treia economie a zonei euro. În aceste zile, acolo stațiile afișează mesajul „epuizat”, iar în sud șoferii stau la cozi care se termină odată cu motorina.

Dacă se poate întâmpla într-o țară din G7, se poate întâmpla și la noi.

— a transmis Adrian Negrescu Adrian Negrescu

Economistul subliniază că plafonarea prețurilor sau controlul marjelor comerciale pot descuraja furnizorii. El consideră că experiența Italiei arată riscurile suprapunerii cererii crescute pentru carburanți ieftini cu blocajele logistice.

Propuneri pentru reducerea riscului

Pentru a preveni o penurie, Adrian Negrescu propune acțiuni pe trei direcții principale. Prima vizează securizarea livrărilor de țiței și a importurilor de motorină prin contracte pe termen lung cu furnizori diversificați și menținerea stocurilor de siguranță.

Pentru perioada 1 iulie 2026 – 30 iunie 2027, nivelul rezervelor petroliere de urgență a fost stabilit la 2,064 milioane de tone echivalent petrol, potrivit unui ordin al Ministerului Energiei.

A doua direcție se referă la intervenția statului prin sprijin țintit pentru categoriile vulnerabile, cum ar fi transportatorii și fermierii, și prin reducerea taxelor și accizelor. Negrescu susține păstrarea mecanismului de acciză dinamică și renunțarea la impozitul minim pe cifra de afaceri din 2027.

A treia măsură propusă este intensificarea demersurilor diplomatice la nivel european pentru relaxarea temporară a reglementărilor care majoră costurile în sectorul rafinării.

Italia nu a rămas fără motorină pentru că lumea a rămas fără petrol, ci pentru că a încercat să rezolve prin decrete o problemă de piață. România are încă timp să nu repete greșeala.

Dacă pierdem competiția pentru volume, mesajul „epuizat” poate apărea și pe pompele noastre chiar în iarna aceasta.

— a avertizat Adrian Negrescu Adrian Negrescu

Adrian Negrescu precizează că avertismentul său reprezintă o evaluare a riscurilor, nu o confirmare a existenței unei penurii actuale. Evoluția aprovizionării va depinde de disponibilitatea importurilor, funcționarea rafinăriilor și stocurile existente.

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