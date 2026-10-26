ITM Covasna a dat amenzi de aproape 140.000 de lei în ultimele trei luni

Publicat 26 oct. 2026, 09:29 Sursă Covasna Media

În perioada iulie-septembrie 2026, ITM Covasna a înregistrat un accident de muncă mortal și a aplicat amenzi totale de 139.000 de lei, după efectuarea a 196 de controale.

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