ITM Covasna a dat amenzi de aproape 140.000 de lei în ultimele trei luni

În perioada iulie-septembrie 2026, ITM Covasna a înregistrat un accident de muncă mortal și a aplicat amenzi totale de 139.000 de lei, după efectuarea a 196 de controale.
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Covasna a raportat, pentru trimestrul al treilea din 2026, un accident de muncă mortal și 15 accidente care au generat incapacitate temporară de muncă. Bilanțul instituției include și sancțiuni financiare în valoare totală de 139.000 de lei.
În intervalul iulie-septembrie, inspectorii au desfășurat un total de 196 de verificări, acoperind atât domeniul relațiilor de muncă, cât și cel al securității și sănătății în muncă. Acestea s-au soldat cu dispunerea a 234 de măsuri pentru remedierea neregulilor constatate.
Controale în domeniul relațiilor de muncă
În secțiunea dedicată relațiilor de muncă, ITM Covasna a efectuat 134 de controale. Inspectorii au dispus 157 de măsuri corective, iar amenzile aplicate în acest domeniu au totalizat 91.000 de lei.
Verificările au vizat și combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate. În urma acestor acțiuni, a fost identificat un angajator care a angajat o persoană fără a-i încheia contractul individual de muncă în formă scrisă înainte de începerea activității.
Securitatea și sănătatea în muncă
În domeniul securității și sănătății la locul de muncă, au fost efectuate 62 de controale. Inspectorii au dispus 77 de măsuri de remediere, iar sancțiunile aplicate în acest sector au ajuns la suma de 48.000 de lei.
În aceeași perioadă, instituția a primit 42 de petiții din partea cetățenilor. Dintre acestea, 40 se refereau la probleme legate de relațiile de muncă, iar două vizați nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.
Sesizările au semnalat situații precum neplata salariilor, munca nedeclarată, neacordarea sporurilor legale și încălcarea regulilor de protecție a muncii.