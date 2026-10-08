Garda de Mediu Covasna a aplicat amenzi de peste 2,1 milioane de lei în primele nouă luni

Comisariatul Județean Covasna al Gărzii Naționale de Mediu a aplicat 127 de sancțiuni, dintre care 106 amenzi contravenționale în valoare totală de 2.168.500 de lei, în urma a 479 de inspecții efectuate între 1 ianuarie și 30 septembrie 2026.
În primele nouă luni ale anului, comisarii au verificat respectarea legislației de mediu prin 479 de controale. Dintre acestea, 282 au fost planificate, iar restul s-au desfășurat la dispoziția Comisariatului General, în parteneriat cu alte instituții sau în urma reclamațiilor primite.
Neregulile identificate includ depozitarea deșeurilor în spații neautorizate, eliminarea acestora prin ardere și lipsa documentelor obligatorii, precum formularele de încărcare și descărcare. Autoritatea a semnalat și deversarea apelor uzate direct în sol, transportul buștenilor prin albia minoră a pâraielor și neasigurarea colectării separate a deșeurilor.
Pe lângă sancțiunile financiare, comisarii au dispus suspendarea activității unei societăți. O parte din valoarea totală a amenzilor provine din controale realizate în afara județului: 15 amenzi, în cuantum de 587.500 de lei, au fost aplicate în județul Constanța, în cadrul acțiunii „Acțiunea Litoral 2026".
Bilanțul lunii septembrie
Doar în luna septembrie a acestui an, autoritatea a efectuat 46 de inspecții. Printre neregulile constatate se numără depozitarea neautorizată a deșeurilor și nedepunerea declarației la Fondul pentru Mediu.
Bilanțul lunii s-a soldat cu cinci amenzi contravenționale, în valoare totală de 111.000 de lei, și un avertisment.