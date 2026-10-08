Garda de Mediu Covasna a aplicat amenzi de peste 2,1 milioane de lei în primele nouă luni

Publicat 8 oct. 2026, 11:30 Sursă Covasna Media

Comisariatul Județean Covasna al Gărzii Naționale de Mediu a aplicat 127 de sancțiuni, dintre care 106 amenzi contravenționale în valoare totală de 2.168.500 de lei, în urma a 479 de inspecții efectuate între 1 ianuarie și 30 septembrie 2026.

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