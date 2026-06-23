Focarele de variolă ovină blochează exporturile României. Experții europeni vin să verifice situația din teren

Comisia Europeană a fost de acord cu formarea rapidă a unui grup de experți internaționali și specialiști români, care va analiza situația din România și va valida o strategie pentru reluarea exporturilor de ovine cât mai repede. Măsura are și un alt rol important: protejarea teritoriului Uniunii Europene, astfel încât focarele de variolă ovină și pestă a micilor rumegătoare să nu se extindă către alte ferme din statele membre.
Experții europeni și români vor merge în teren
Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță că acest grup de experți ar urma să fie înființat oficial în cursul acestei săptămâni sau, cel târziu, săptămâna viitoare. După constituire, specialiștii europeni, împreună cu reprezentanții români, vor face o misiune de audit direct în teren. Scopul este să verifice datele din zonele afectate și să vadă exact care este situația în exploatațiile de animale.
La începutul lunii iulie, după aceste verificări, comisia urmează să stabilească soluțiile finale pentru deblocarea cât mai rapidă a exporturilor. ANSVSA transmite că există un obiectiv comun între autoritățile române și cele europene, astfel încât fermierii să fie protejați, iar România să își păstreze poziția importantă pe piața exporturilor de ovine.
„Conducerea DG SANTE a oferit asigurări că această comisie îşi va începe activitatea în cel mai scurt timp posibil. Obiectivul comun al MADR şi al ANSVSA este protejarea fermierilor români şi menţinerea poziţiei de lider a României pe piaţa exporturilor de ovine”, se precizează în comunicat.
Discuții la Bruxelles pentru deblocarea piețelor externe
Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a avut luni discuții tehnice la Bruxelles, unde delegația română a primit semnale de deschidere din partea conducerii DG SANTE, Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei Europene. Potrivit ANSVSA, aceste discuții au arătat că există sprijin direct pentru găsirea unor soluții care să permită reluarea exporturilor către piețele externe.
Demersurile tehnice au fost susținute și politic, în cadrul reuniunii oficiale de la Luxemburg. Acolo, vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a sprijinit măsurile propuse de ANSVSA pentru sectorul ovin din România. În același context, au avut loc discuții și cu Olivér Várhelyi, comisarul european pentru Sănătate și Bunăstarea Animalelor.
„Aceste negocieri esenţiale au fost susţinute politic şi la reuniunea oficială de la Luxemburg, purtate prin implicarea directă a vicepremierului şi ministrului interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna. În cadrul Consiliului UE, ministrul Tánczos Barna a sprijinit pe deplin toate demersurile, planurile tehnice şi măsurile propuse de ANSVSA pentru salvarea sectorului ovin din ţara noastră. Cu acest prilej, au avut loc discuţii şi cu Comisarul European pentru Sănătate şi Bunăstarea Animalelor, Olivér Várhelyi, în vederea identificării unor soluţii pentru deblocarea exporturilor de ovine”, se menţionează în comunicat.
ANSVSA spune că planul României a fost primit bine la nivel european
ANSVSA susține că rezultatul obținut la nivel european arată că planul de măsuri prezentat de România a fost considerat solid. Autoritatea transmite că datele și dovezile privind gestionarea focarelor de variolă ovină și pestă a micilor rumegătoare au fost analizate în cadrul discuțiilor și au stat la baza deschiderii arătate de partenerii europeni. Potrivit ANSVSA, situația este una neobișnuită inclusiv pentru Uniunea Europeană, motiv pentru care s-a decis formarea acestui grup mixt de experți. Rolul lui va fi să verifice în mod direct situația din România și să stabilească pașii care pot duce la ridicarea blocajelor.
ANSVSA arată că rezultatul constructiv obţinut la nivel european demonstrează că planul de măsuri prezentat de România şi dovezile privind gestionarea focarelor de variolă ovină şi a pestei micilor rumegătoare (PMR) de către ANSVSA „au fost corecte, riguroase şi fundamentate ştiinţific”.
„Având în vedere că situaţia actuală este inedită inclusiv la nivelul Uniunii Europene, partenerii europeni au agreat constituirea urgentă a unui grup format din experţi internaţionali şi specialişti români…(…) Conducerea DG SANTE a oferit asigurări că această comisie îşi va începe activitatea în cel mai scurt timp posibil”, precizează conducerea ANSVSA.
Interdicția pentru exporturile de ovine și caprine, prelungită până la finalul anului
Comisia Europeană a extins recent interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie 2026. În același timp, rămâne în vigoare și interdicția pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene. Decizia a fost luată după apariția unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș. Comisia a considerat că există un risc ridicat de răspândire a bolii, motiv pentru care restricțiile au fost menținute. În acest context, autoritățile române încearcă să obțină cât mai repede o soluție care să protejeze atât fermele, cât și activitatea exportatorilor.