Câți șomeri sunt în Covasna

Publicat 23 oct. 2026, 11:45 Sursă Covasna Media

La finalul lunii septembrie, numărul șomerilor înregistrați în județul Covasna s-a ridicat la 4.992 de persoane, iar rata șomajului a coborât la 6,38%, potrivit datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.

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