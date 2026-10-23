Câți șomeri sunt în Covasna

La finalul lunii septembrie, numărul șomerilor înregistrați în județul Covasna s-a ridicat la 4.992 de persoane, iar rata șomajului a coborât la 6,38%, potrivit datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.
În luna septembrie, prin intermediul AJOFM Covasna au fost mediate angajări pentru 116 persoane. Din totalul celor aflate în evidențe, 2.457 sunt femei, iar 4.236 nu beneficiază de indemnizație de șomaj.
Majoritatea șomerilor provin din mediul rural, unde se numără 3.350 de persoane, față de 1.642 înregistrate în mediul urban. Zona Sfântu Gheorghe concentrează cel mai mare număr de șomeri, cu 2.013, urmată de Baraolt (1.254), Târgu Secuiesc (847), Covasna (567) și Întorsura Buzăului (311).
Profilul persoanelor angajate
Dintre cele 116 persoane care au găsit un loc de muncă prin agenție, 58 sunt femei. Din punct de vedere al vârstei, 49 au sub 30 de ani, iar alte 49 depășesc 45 de ani.
În ceea ce privește nivelul de studii, cele mai multe angajări s-au realizat pentru persoane cu studii gimnaziale sau profesionale (47), urmate de cele cu studii superioare (18).
Evoluția pieței muncii
În septembrie, 309 persoane au intrat în evidențele agenției, în timp ce 442 au ieșit. Ca urmare a acestor mișcări, rata șomajului a scăzut cu 0,17 puncte procentuale față de luna august, când se situa la 6,55%.
Aproape jumătate dintre șomerii din evidențele AJOFM sunt clasificați ca greu sau foarte greu ocupabili: 1.924 persoane sunt considerate greu ocupabile, iar 512 foarte greu ocupabile.