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Wimbledon 2026: Sorana Cîrstea părăsește competiția după un duel spectaculos cu Linda Noskova
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea și-a încheiat parcursul la ediția din acest an a turneului de la Wimbledon, după ce a fost învinsă în turul al treilea de jucătoarea din Cehia, Linda Noskova.
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