Volodimir Zelenski vine joi în România. Președintele Ucrainei se va întâlni cu președintele Nicușor Dan
Nicușor Dan / Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va veni joi în vizită în România. Potrivit surselor Realitatea PLUS, liderul de la Kiev se va întâlni cu președintele Nicușor Dan.
Este a doua vizită pe care Volodimir Zelenski o efectuează în România, de la izbucnirea războiului din Ucraina. Vă reamintim că liderul de la Kiev a venit pentru prima dată în țara noastră pe data de 10 octombrie 2023 pentru a se întâlni cu fostul președinte Klaus Iohannis, dar și fostul premier Marcel Ciolacu.
De asemenea, președintele Ucrainei s-a întâlnit și cu președinții Camerei Deputaților și Senatului și ar trebuit să susțină un discurs în Parlamentul României, însă a fost anulat în ultimul moment.
