Trump pune presiune pe UE: ultimatum până pe 4 iulie pentru acordul comercial cu SUA
Ursula von der Leyer, Donald Trump
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că Uniunea Europeană are termen până pe 4 iulie pentru a pune în aplicare acordul comercial negociat cu Statele Unite.
Declarația liderului de la Casa Albă a venit după o discuție telefonică purtată cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Trump a avertizat, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, că după expirarea acestui termen Washingtonul ar putea majora semnificativ taxele vamale aplicate produselor europene.
„După această dată, taxele vor crește imediat la niveluri mult mai ridicate”, a transmis președintele american.
Acordul comercial dintre SUA și Uniunea Europeană a fost încheiat vara trecută, în cadrul întâlnirii de la Turnberry, Scoția. La finalul lunii martie, Parlamentul European și-a dat acordul pentru document, însă doar în anumite condiții.
Totuși, înainte ca înțelegerea să intre oficial în vigoare, sunt necesare consultări și negocieri suplimentare cu statele membre ale Uniunii Europene, conform procedurilor interne ale blocului comunitar.
