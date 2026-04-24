Trump: Armistițiul dintre Israel și Liban va fi prelungit cu trei săptămâni

Sursă: realitatea.net

„Statele Unite vor colabora cu Libanul pentru a-l ajuta să se protejeze de Hezbollah”, a precizat liderul american.Președintele american a anunțat, joi seară, că armistițiul dintre Israel și Liban va fi prelungit cu trei săptămâni, după discuțiile purtate la Casa Albă. În declarația sa, Donald Trump a afirmat că întâlnirea, la care au fost prezenți și vicepreședintele JD Vance, precum și secretarul de stat Marco Rubio, a decurs „foarte bine”. „Statele Unite vor colabora cu Libanul pentru a-l ajuta să se protejeze de [gruparea islamistă - n. red] Hezbollah”, a adăugat el, citat de BBC. Donald Trump a mai spus că a fost „o mare onoare” să participe la această „întâlnire foarte istorică” și a adăugat că așteaptă cu interes să îi primească în viitor pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și pe președintele libanez Joseph Aoun. „Control total” asupra Strâmtorii Ormuz Înaintea negocierilor, liderul de la Casa Albă a declarat pentru BBC că „orice fac eu pare să funcționeze foarte bine”, întrebat fiind despre amenințările sale la adresa „civilizației” iraniene. Ulterior, în declarații făcute reporterilor în Biroul Oval, Donald Trump a spus că „nu vreau să mă grăbesc”, referindu-se la un eventual acord cu Teheranul. Între timp, forțele americane au urcat la bordul unei nave care transporta petrol iranian în Oceanul Indian, a anunțat armata SUA. Trump a afirmat că Statele Unite au „control total” asupra Strâmtorii Ormuz. În Iran, lideri de rang înalt au vorbit despre o „unitate de fier”, după afirmațiile lui Donald Trump potrivit cărora conducerea țării ar fi implicată în conflicte interne. Ministrul israelian al Apărării a declarat că Israelul este pregătit să reia războiul cu Iranul dacă Statele Unite își dau acordul și a amenințat că va readuce Iranul „în epoca întunericului și a pietrei”.

