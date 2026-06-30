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Actualitate· 2 min citire
Suveraniștii sunt alături de Televiziunea Poporului. Familia Realitatea Plus este în continuare lângă popor
Publicat30 iun. 2026, 08:50
Actualizat30 iun. 2026, 09:20
SursăRealitatea PLUS
Suveraniștii au venit special la sediul Realității PLUS pentru a transmite un mesaj clar de solidaritate cu Anca Alexandrescu și Televiziunea Poporului! Aceștia au venit cu steagul alb, simbol al păcii să mulțumească postului nostru TV și familiei Realitatea că suntem și rămânem în continuare alături de românii patrioți care vor o țară suverană.
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