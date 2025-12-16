Sărbătoarea zilei 16 decembrie. Un mare sfânt, pomenit de Biserică
Sărbătoarea zilei 16 decembrie. Un mare sfânt, pomenit de Biserică
A fost unul din ultimii proroci ai Vechiului Testament
Pe data de 16 decembrie creștinii ortodocși fac pomenirea Sfântului Prooroc Agheu.
Agheu a fost unul din ultimii proroci ai Vechiului Testament . Numele "Agheu“ inseamna "sarbatoare“, "cel ce sarbatoreste“ sau "cel ce este sarbatorit“. Acesta s-a nascut in Babilon, in timpul robiei babiloniene a poporului lui Israel, cu 470 de ani inainte de Hristos. Tanar fiind, a mers la Ierusalim indemnand pe Zorobabel si pe losua preotul sa reconstruiasca Templul Domnului, prorocind ca noul Templu va avea o cinste mai mare decat a avut Templul ridicat de Solomon:
"Si slava acestui templu de pe urma va fi mai mare decat a celui dintai", zice Domnul Savaot (Agheu 2, 9), aceasta pentru ca Mantuitorul Hristos avea sa intre in acest nou Templu. Amintim ca dupa ce evreii s-au intors in Cetatea Sfanta din robie, au inceput lucrarile, insa descurajati de rezistenta si amenintarile popoarelor pagane vecine si-au intrerupt lucrarea.
Agheu si Zaharia au fost alesi de Dumnezeu sa-i imbarbateze. Dumnezeu a vestit pri el ca Se va salaslui in toata slava Sa, in acel locas, simbol al Templului duhovnicesc vesnic, Biserica, Trupul lui Hristos.
Citește și:
- 21:29 - Plan Roșu activat după un accident cumplit în Dulcești: patru morți și mai mulți răniți
- 20:06 - Mircea Lucescu, între respect și obiectiv: „Am lansat mulți jucători ai Turciei, dar acum vrem calificarea”
- 19:00 - Mesaj de luptă din tabăra României: Radu Drăgușin anunță un meci de foc la Istanbul
- 18:21 - Avertisment de la Kelemen Hunor: România nu își permite un guvern minoritar
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News