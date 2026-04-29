Regulă fără precedent în fotbal: cartonaș roșu pentru jucătorii care își acoperă gura în timpul conflictelor

O schimbare importantă de regulament a fost aprobată de International Football Association Board (IFAB): jucătorii care își acoperă gura atunci când vorbesc cu adversarii riscă eliminarea directă.

Noua măsură va intra în vigoare începând cu Cupa Mondială FIFA 2026 și face parte dintr-un set mai amplu de reguli menite să combată comportamentele abuzive din teren.

De ce această regulă?

Decizia vine pe fondul eforturilor de a limita:

insultele rasiste sau discriminatorii

provocările verbale ascunse

comportamentul nesportiv greu de dovedit

Prin acoperirea gurii, jucătorii puteau evita identificarea mesajelor transmise, inclusiv de către arbitri sau experți în citirea buzelor. Noua regulă elimină această „zonă gri” și oferă oficialilor mai mult control.

Advertising

Contextul care a accelerat decizia

Măsura vine după mai multe controverse recente, inclusiv un incident din Liga Campionilor UEFA în care au fost implicați Gianluca Prestianni și Vinícius. Situația a atras atenția asupra dificultății de a sancționa comportamentele verbale ascunse.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a susținut public adoptarea unor măsuri mai dure împotriva rasismului și a insultelor pe teren.

Ce înseamnă pentru joc

Noua regulă transmite un semnal clar: orice tentativă de a ascunde un comportament abuziv va fi sancționată sever. Arbitrul va putea acorda direct cartonaș roșu dacă consideră că gestul este folosit pentru a masca un limbaj nepotrivit.

Este una dintre cele mai drastice modificări disciplinare din ultimii ani și ar putea schimba modul în care jucătorii interacționează pe teren.