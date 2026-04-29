Caz revoltător în Covasna: șofer prins băut, cu doi copii mici transportați în portbagaj

Un incident șocant a avut loc în Covasna, unde un bărbat a fost oprit în trafic de polițiști după ce a încălcat mai multe reguli de circulație. Situația a devenit însă cu adevărat alarmantă în momentul în care agenții au descoperit că doi copii mici erau transportați în portbagajul autoturismului.

Oprire în trafic după o depășire periculoasă.

Potrivit informațiilor, șoferul a fost tras pe dreapta după ce a efectuat o depășire neregulamentară și circula cu o viteză peste limita legală, depășind-o cu aproximativ 30 km/h. În timpul verificărilor de rutină, polițiștii au observat ceva neobișnuit în partea din spate a mașinii.

La controlul vehiculului, agenții au găsit doi copii, cu vârste estimate între 5 și 8 ani, înghesuiți în portbagaj. Situația a ridicat imediat semne de întrebare cu privire la siguranța minorilor.

Advertising

Șoferul le-ar fi spus polițiștilor că cei doi sunt copiii săi și că i-ar fi așezat acolo pentru a putea dormi mai comod în timpul deplasării.

Alcool la volan și sancțiuni drastice

Testat cu aparatul etilotest , bărbatul avea o alcoolemie de 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat, confirmând că se afla sub influența băuturilor alcoolice în momentul conducerii.

Pentru abaterile comise, acesta a fost sancționat cu o amendă de aproximativ 5.000 de lei. În plus, permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de aproape cinci luni.

Transportul copiilor în portbagaj reprezintă un pericol extrem, iar combinarea acestuia cu consumul de alcool și încălcarea regulilor de circulație poate avea consecințe tragice.

Autoritățile atrag atenția asupra importanței respectării normelor rutiere și a responsabilității pe care o au părinții atunci când își transportă copiii.