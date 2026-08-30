Prăpastia veniturilor în Bulgaria: 810.000 de bătrâni au sub 322 euro pe lună, iar câteva mii ajung la 1.700 de euro

Peste 810.000 de bătrâni din Bulgaria încasează venituri lunare la nivelul pensiei minime de 322,37 euro sau chiar mai mici, confirmă cele mai recente date publicate de Institutul Național de Asigurări Sociale. În timp ce marea masă a populației se confruntă cu venituri limitate, la polul opus se află puțin peste 9.000 de pensionari care primesc plafonul maxim permis de lege, de 1.738,40 euro.
Sistemul public de pensii din Bulgaria continuă să înregistreze disparități regionale și sociale semnificative, conform celor mai recente analize furnizate de Institutul Național de Asigurări Sociale. La finalul primului semestru, venitul mediu lunar al celor peste 2,069 milioane de pensionari bulgari a atins pragul de 523 de euro, însă distribuția banilor rămâne puternic dezechilibrată în funcție de zona geografică și de plafonarea veniturilor.
Prăpastia dintre capitala Sofia și provincie
Geografia veniturilor arată o prăpastie evidentă între capitală și restul provinciilor. În Sofia, pensionarii încasează cele mai mari sume din țară, media lunară ajungând la 640 de euro. La polul opus se situează regiunea Kardzhali, unde pensia medie scade până la nivelul de 432 de euro.
Structura veniturilor arată o concentrare masivă a populației în zonele de prag minim:
Sub 400 de euro pe lună: Cea mai mare categorie de beneficiari, numărând aproximativ 440.000 de persoane, încasează sume cuprinse între pragul minim garantat și 400 de euro.
Topul veniturilor: La nivelul superior, circa 16.600 de pensionari au înregistrat venituri lunare situate între 1.600 de euro și plafonul maxim legal de 1.738,40 euro.
Ajutoare de urmaș: Peste 650.000 de români de la sud de Dunăre primesc un supliment lunar pentru soțul supraviețuitor, reprezentând 30% din pensia partenerului decedat.
Care sunt excepțiile de la plafonul maxim
Legislația din țara vecină stabilește că pragul maxim al pensiei nu se aplică demnitarilor de rang înalt. Președintele țării, președinții Parlamentului și judecătorii Curții Constituționale primesc pensiile pentru limită de vârstă în formă integrală, fără nicio limitare legală.
Comparativ cu prima parte a anului, trimestrul al doilea a adus o ușoară îmbunătățire a indicatorilor sociali. Numărul celor care trăiesc la limita sau sub pragul pensiei minime s-a redus cu aproape 3.000 de persoane, în timp ce grupul celor care încasează pensia maximă permisă de lege a crescut cu 270 de beneficiari, notează agenția Novinite.