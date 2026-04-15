Motivul pentru care nu se îngenunchează în Biserică din noaptea de Paște și până la Rusalii

Săptămâna Luminată, care în anul 2026 se desfășoară între 13 și 19 aprilie, este una dintre cele mai pline de semnificație perioade din calendarul ortodox, marcând bucuria continuă a Învierii Domnului. După noaptea sfântă de Paște, întreaga viață liturgică și spirituală capătă un caracter aparte, dominat de lumină, speranță și biruință asupra morții. Bisericile devin locuri ale bucuriei neîntrerupte, iar credincioșii sunt chemați să trăiască aceste zile ca o prelungire a sărbătorii pascale, într-o atmosferă de pace și înnoire sufletească.

În tradiția ortodoxă, îngenuncherea și metaniile sunt gesturi care exprimă pocăința, smerenia și rugăciunea intensă. Acestea sunt frecvent întâlnite mai ales în perioadele de post, când accentul cade pe introspecție și iertare.

După Învierea Domnului, însă, sensul slujbelor se schimbă radical. Din noaptea de Paște și până la Rusalii, credincioșii nu mai îngenunchează, ci se roagă stând în picioare și făcând doar închinăciuni.

Această rânduială are o semnificație profundă. Statul în picioare simbolizează bucuria și biruința vieții asupra morții, în timp ce îngenuncherea rămâne asociată cu perioadele de pocăință. Prin această schimbare, Biserica subliniază faptul că întreaga perioadă pascală este una de sărbătoare și lumină.

Ce alte rânduieli speciale există în această perioadă

Pe lângă interdicția de a îngenunchea, Săptămâna Luminată vine cu mai multe reguli diferite față de restul anului bisericesc.

În această perioadă, zilele de miercuri și vineri nu mai sunt considerate zile de post, existând dezlegare la mâncăruri de dulce. Această schimbare reflectă bucuria Învierii și faptul că tristețea și asprimea postului au fost depășite.

De asemenea, nu se oficiază parastase pentru cei adormiți, iar pomenirile sunt reluate după încheierea Săptămânii Luminate. În același timp, Psaltirea nu mai este citită după rânduiala obișnuită, iar slujbele capătă un caracter festiv, fiind dominate de cântările Învierii.

Tradiții și obiceiuri populare după Paște

Pe lângă rânduielile bisericești, în multe zone din țară există și tradiții populare legate de această perioadă. Unele dintre ele țin de activitățile zilnice, despre care se spune că ar trebui evitate în primele zile după Paște.

În anumite regiuni, oamenii cred că nu este bine să se spele, să se calce sau să se facă treburi grele în gospodărie, mai ales în primele zile ale săptămânii. Aceste obiceiuri diferă însă de la o zonă la alta și nu au același caracter obligatoriu precum regulile bisericești.

În ansamblu, Săptămâna Luminată marchează o schimbare de ritm și de stare. Este o perioadă în care credincioșii sunt invitați să trăiască bucuria Învierii nu doar prin slujbe, ci și prin gesturi, atitudine și obiceiuri zilnice, potrivit sursei.