Kovesi intră tare în ancheta microbuzelor la suprapreț! Bolojan, direct implicat

Sursă: Realitatea Financiara

Achiziția de microbuze școlare electrice, finanțată prin PNRR, a ajuns pe masa Parchetului European după suspiciuni grave de fraudă. În acest context, apar întrebări și despre modul în care au fost gestionate astfel de achiziții, inclusiv în Oradea, orașul condus de Ilie Bolojan la momentul derulării programului. Premierul, dar și celelalte persoane menționate în material, au fost contactate de Realitatea PLUS în legătură cu achiziția microbuzelor din Bihor, însă nu au oferit niciun răspuns.

Schema în valoare de 250 de milioane de euro din bani din PNRR a ajuns în atenția procurorilor Parchetului European, condus de Kovesi după ce au ieșit la iveală contractele de achiziții la prețuri șocante.

Ministrul banilor europeni, Dragoș Pîslaru a anunțat că anchetatorii europeni au deja datele și ancheta ia amploare. Printre administrațiile vizate se află și Consiliul Județean Bihor, unde șef a fost Ilie Bolojan. Acesta a inițiat procedura prin care județul urma să cumpere 25 de microbuze electrice.

"Trebuie să facem două lucruri. În primul rând, să găsim o formulă prin care să acoperim cu rute mai bune și frecvențe mai ridicate toate localitățile din județul Bihor și să interconectăm toate aceste curse într-un singur punct. Vom subvenționa, în anii următori, cursele de autobuze din județul Bihor în așa fel încât, acolo unde azi nu e rentabil și nu sunt curse, să avem curse pentru navetiștii și pentru elevii care emrg la școală, în toate satele din județul Bihor", declara Bolojanla vremea respectivă.

În februarie 2025, Consiliul Județean Bihor, condus de succesorul lui Ilie Bolojan a anunțat prețul final: 27 de milioane de lei. În acest fel, fiecare microbuz costa 218 mii de euro, ceea ce înseamnă de două ori și jumătate peste valoarea estimată de Comisia Europeană.

Diferențe uriașe între cel mai mic și mai mare preț

Scandalul nu se limitează doar la județul Bihor. Datele oficiale arată diferențe uriașe de preț pentru același tip de vehicul, de la aproximativ 99 de mii de euro până la peste 260 de mii de euro bucata, record stabilit în județul Olt. În acest caz, ministrul Fondurilor Europene vorbește despre nereguli majore și posibile înțelegeri între firme, iar ancheta vizează modul în care au fost cheltuiți banii europeni.



În centrul scandalului se află o firmă condusă de Vlad Papuc, fiul Rodicăi Papuc, considerată o apropiată a fostului șef al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu. Compania a câștigat peste 60% din licitațiile organizate pentru achiziția de microbuze electrice. Firma condusă de Vlad Papuc a oferit prețuri variate, peste 1,3 milioane de lei pe un singur autovehicul de acest tip pentru Consiliul Județean Olt.

Consiliul Județean Arad a dat 900.000 de lei pe un singur microbuz, iar CJ Brașov 750.000 de lei.