„Justiția nu e acaparată, ci atacată!” Membru CSM, reacție dură după documentarul Recorder: „Totul e o regie pentru a prelua controlul”

Scandalul provocat de ancheta Recorder naște reacții aprinse la vârful magistraturii. Alin Ene, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, iese la atac și susține că tot ce vedem acum nu este o dezvăluire onestă, ci o campanie bine pusă la punct pentru a destabiliza sistemul judiciar. El consideră că „isteria” creată în spațiul public are un singur scop ascuns: dărâmarea actualei conduceri a instanțelor pentru a face loc unor oameni care să răspundă la comenzi politice.

Magistratul este de părere că filmul „Justiția acaparată” reprezintă doar piesa finală dintr-un plan mult mai mare. El atrage atenția asupra momentului ales pentru lansare, exact în noaptea dinaintea unei decizii importante la Curtea Constituțională legată de pensiile magistraților, lucru care, spune el, elimină orice iluzie că ar fi o simplă întâmplare.

Alin Ene arată cu degetul spre o serie de personaje care au pregătit terenul pentru acest scandal, de la foști judecători cu probleme disciplinare care au devenit brusc critici vocali, până la politicieni care vor să subordoneze CSM. Nu a scăpat de critici nici președintele României, acuzat că a încurajat protestele magistraților vorbind despre abuzuri imaginare.

Reprezentantul CSM explică faptul că proceduri legale și normale, cum ar fi transferurile sau delegările judecătorilor, sunt prezentate mincinos în documentar ca fiind manevre obscure, doar pentru a manipula emoțiile oamenilor. El avertizează că pericolul este uriaș: sub masca unei „curățenii” necesare, se încearcă de fapt eliminarea vocilor independente din Înalta Curte sau DNA și înlocuirea lor cu „oameni noi”, dispuși să execute ordine, exact ca în perioada justiției făcute la televizor.

Concluzia lui Alin Ene este tranșantă. El respinge ideea că justiția ar fi capturată de grupuri de interese și spune că asistăm la o tentativă de preluare ostilă prin destabilizare, nu la o reformă reală.