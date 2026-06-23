Interviu EXCLUSIV Ana Maria Păcuraru: Fostul avocat al lui Donald Trump interviu bombă pentru Realitatea PLUS

Fostul avocat al lui Donald Trump, care a făcut parte din echipa juridică a șefului de stat pe contestarea alegerilor din 2020, i-a acordat un interviu în exclusivitate jurnalistului Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru.
Robert Barnes susține că televiziunea poporului ar trebui să beneficieze de protecția Departamentului de Stat al SUA în urma încercărilor repetate de a retrage licența Televiziunii Poporului.
Ana Maria păcuraru: Dacă tu ai fi consilierul nostru, dacă acest caz ar fi ajuns pe biroul tău, în America, care ar fi fost mișcarea pe care ai fi făcut-o? Mișcare pe care noi încă n-am făcut-o.
Robert Barnes: Aș lua în considerare, mai ales dacă această problemă continuă, dacă este un risc, aș apela la Departamentul de Stat. Astfel, Departamentul de Stat ar putea să-și arate puterea diplomatică pentru România în Uniunea Europeană ca să oprească tot acest nonsens. Ce se întâmplă nu este în interesul României, nici în interesul Uniunii Europene și nici în interesul Americii. Noi trebuie să avem un sistem de valori comune, care este implementat sistematic. Și dacă este încălcat undeva, este subminat peste tot. Aceste convingeri l-au omorât pe Martin Luther King acum mulți ani, cel mai important lider al Drepturilor Civile al nostru. El a ajutat la restituirea democrației constituționale la rădăcinile ei. Am fost separați de ea în perioada dinaintea Războiului Civil. Deci, de asta cred că important să se întâmple asta. Dacă nu, apare un nou risc. Dacă nu există presă liberă într-un loc, atunci nu mai poate funcționa presa nicăieri.
Ana Maria Păcuraru: Dumneavoastră ați pariat pe Donald Trump, într-un moment în care toată lumea spunea că va pierde. Așa că vă voi cere să puneți din nou un pariu: va câștiga Realitatea PLUS această luptă? Cum ar arăta o victorie?
Robert Barnes: Cred că victoria ar fi ca aceste agenții de reglementare din România și Europa să fie oprite din a mai face aceste lucruri și altora în viitor. Trebuie să recunoască că puterea lor e limitată, că în atribuțiile lor nu intra și controlarea discursului public și cenzurarea disidenței. Scopul puterii lor e promovarea libertății presei, nu subminarea libertății presei. Așa ar arăta o victorie. Sunt sigur că o astfel de victorie s-ar putea materializa pentru că sunt destui oameni în România, în Europa și în Occident care vor ca aceste valori esențiale iluministe, care nu mai există în nicio altă civilizație istorică, să fie prezervate. Consider că pariatul pe libertate este de obicei pariul bun.
Ana Maria Păcuraru: Ce ați spune agenției de reglementare care ne-a retras licența, știind că o audiență din SUA ne urmărește acum?
Robert Barnes: Retrageți-vă și alegeți o meserie diferită.