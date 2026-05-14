Instagram a lansat Instants. Noua funcție inspirată de Snapchat și BeReal

Meta a lansat o nouă funcție socială numită Instants, disponibilă în Instagram și pregătită totodată ca aplicație separată.

Noua opțiune amintește de funcțiile populare de pe Snapchat, Locket sau BeReal și le permite utilizatorilor să trimită fotografii către prietenii apropiați sau către persoanele cu care se urmăresc reciproc.

Imaginile sunt disponibile doar 24 de ore și dispar automat după ce sunt vizualizate o singură dată. Spre deosebire de postările obișnuite de pe Instagram, fotografiile trimise prin Instants nu pot fi editate sau retușate.

Pentru a limita modificările, Meta a decis ca imaginile pentru Instants să poată fi realizate exclusiv prin camera integrată în Instagram sau în aplicația dedicată, fără posibilitatea încărcării fotografiilor din galerie ori din alte surse externe.

În cadrul Instagram, funcția poate fi accesată printr-un buton amplasat în partea dreaptă jos a secțiunii de mesaje. Din același meniu, utilizatorii care nu doresc să folosească această opțiune o pot dezactiva temporar.

Aplicația separată Instants nu este încă disponibilă la nivel global. În prezent, Meta testează serviciul doar în anumite țări, printre care Italia și Spania.