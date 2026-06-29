Furtună violentă în Târgoviște: acoperiș smuls de vânt a lovit o persoană pe stradă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 18:48

O persoană a ajuns la spital luni după-amiază în urma unei furtuni puternice care a afectat municipiul Târgoviște, unde rafalele de vânt au smuls acoperișul unui bloc și l-au aruncat pe carosabil, lovind un trecător.

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