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Alertă în Poiana Brașov! Un urs care intra în mod repetat în stațiune a fost împușcat

Urs

Urs

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 16:54

Un urs care devenise o prezență constantă în Poiana Brașov a fost împușcat de autorități, după ce animalul a continuat să se apropie de zonele în care se află turiști și să încerce să pătrundă în spații ale unui hotel.

Animalul, un mascul în vârstă de aproximativ 9 ani, fusese observat în repetate rânduri în stațiune. În noaptea de miercuri spre joi, echipa operativă a intervenit după ce ursul a încercat din nou să intre în zona unui hotel.

Autoritățile au considerat că animalul reprezenta un risc pentru turiști și pentru angajații din Poiana Brașov, astfel că s-a decis eliminarea lui.

Incidentul readuce în atenție problema urșilor care ajung tot mai des în apropierea zonelor turistice. În Poiana Brașov au fost raportate în ultima perioadă mai multe situații în care animalele au coborât în stațiune și s-au apropiat de hoteluri.

Acesta este al treilea exemplar de urs extras din Poiana Brașov în ultimele trei luni, potrivit informațiilor furnizate de autorități.

Decizia de intervenție a fost luată după ce comportamentul repetat al animalului a indicat un risc crescut pentru oamenii aflați în zonă. Autoritățile continuă să monitorizeze prezența urșilor în stațiune, mai ales în zonele frecventate de turiști.

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