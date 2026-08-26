CSA Steaua, avertizată de Răzvan Burleanu. Din 2028, cluburile de drept public nu mai pot juca în play-off-ul Ligii 2

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 aug. 2026, 19:25

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunțat miercuri, 26 august 2026, că din sezonul 2028-2029 doar cluburile de drept privat vor putea evolua în play-off-ul Ligii 2, dacă legislația actuală nu se modifică.

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