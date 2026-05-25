Cristian Mungiu, moment neașteptat pe aeroport după Palme d'Or: „Cred că am găsit singurul francez care nu știa ce este”

Regizorul Cristian Mungiu a povestit, duminică seară, la revenirea în România, un moment inedit petrecut pe aeroportul din Franța, atunci când a trecut prin controlul de securitate având asupra sa trofeul Palme d'Or câștigat la Festivalul de Film de la Cannes.

Întrebat de jurnaliștii prezenți la Aeroportul Henri Coandă dacă a întâmpinat probleme la verificările de securitate, cineastul a relatat amuzat întâmplarea.

„A fost amuzant și prima dată, și acum. Premiul a trecut prin scanner, iar persoana care verifica bagajele se uita cum face la fiecare obiect: bip, bip. Când a văzut trofeul, a rămas foarte surprins. Cred că am dat peste singurul francez din Franța care nu știa ce este un Palme d'Or.

M-a întrebat direct ce reprezintă. L-a scos, s-a uitat la el, l-a verificat cu aparatul și l-am întrebat dacă este periculos. Mi-a spus că nu și că pot să trec”, a povestit Mungiu, stârnind zâmbete.

Regizorul a glumit și pe seama întoarcerii în țară: „M-am bucurat că a fost totul în regulă. Acum sper să nu fie mai periculos în România”.

„Pentru prima dată avem șanse reale la Oscar”

Cristian Mungiu a vorbit și despre emoțiile trăite în momentul în care a aflat că filmul său a câștigat marele trofeu de la Cannes.

Acesta a explicat că, deși și-a dorit întotdeauna ca filmele sale să fie apreciate, un premiu precum Palme d'Or nu poate fi planificat sau anticipat.

„Am obținut primul Palme d'Or acum aproape două decenii și m-am întors la Cannes cu fiecare film realizat între timp. Mereu speri că proiectul tău va fi bine primit, dar sunt foarte mulți factori care contează: componența juriului, filmele din competiție, contextul”, a spus regizorul.

El consideră că această nouă distincție va ajuta filmul să ajungă la un public mai larg și să capete vizibilitate internațională. Întrebat dacă al doilea Palme d'Or vine cu mai multă presiune, Mungiu a răspuns că simte contrariul.

„Pune mai puțină greutate decât primul. Nu mai am nevoie de validare pe această direcție. Un Palme d'Or te confirmă deja ca autor în cinematografia de acest tip”, a explicat cineastul.

Regizorul și-a exprimat totodată speranța că succesul de la Cannes va deschide drumul filmului și către o posibilă nominalizare la Oscar.

„Pentru prima dată cred că avem șanse reale la Oscar. Nu pot promite nimic, dar vom încerca să construim o campanie serioasă. Sperăm să existe sprijin atât din partea distribuitorilor americani, cât și din partea noastră, din România. Mi-aș dori ca parcursul acestui film să continue până anul viitor și să ajungă și acolo”, a declarat Cristian Mungiu.