Comisia pentru Apărare, după drona rusă căzută la Galați: „România trebuie să continue accelerarea programelor de modernizare şi înzestrare a Armatei”

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților a reacționat joi seară după incidentul în care o dronă rusească s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galați.

Președintele comisiei, Mihai Weber, a transmis că evenimentul „confirmă faptul că războiul declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei continuă să genereze ameninţări majore inclusiv pentru statele aliate aflate pe flancul estic al NATO”.

„Condamnăm cu fermitate agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi orice acţiune care pune în pericol viaţa şi siguranţa cetăţenilor români. Nicio justificare nu poate legitima încălcarea dreptului internaţional şi ameninţarea securităţii populaţiei civile. În acest context, convocarea şedinţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) de către Preşedintele României reprezintă un demers absolut necesar şi responsabil. Suntem convinşi că analiza desfăşurată în cadrul CSAT va contribui la identificarea măsurilor imediate pentru întărirea securităţii naţionale.”, se arată în mesajul lui Mihai Weber.

Weber a subliniat că România trebuie să accelereze programele de modernizare a Armatei, să dezvolte sistemele de supraveghere și apărare aeriană și să consolideze mecanismele de protecție a populației civile, în contextul în care utilizarea dronelor și a atacurilor hibride a schimbat profund natura conflictelor moderne.

„Cetăţenii României trebuie să ştie că beneficiază de cele mai solide garanţii de securitate din istoria ţării. Apartenenţa la NATO reprezintă principalul pilon al apărării noastre, iar prezenţa aliată pe flancul estic constituie o garanţie esenţială pentru descurajarea oricăror ameninţări.”, a conchis Weber.