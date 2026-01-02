Când se despodobește bradul pentru a avea noroc și prosperitate în noul an. Tradiția pe care românii o păstrează cu sfințenie
În fiecare an, după Sărbătorile de iarnă, majoritatea românilor se întreabă când trebuie să despodobească bradul. Dincolo de preferințele personale, tradițiile populare și credințele vechi spun că momentul ales poate influența norocul, prosperitatea și starea de bine.
În cultura românească, cea mai răspândită credință este că bradul se despodobește după Bobotează, pe 6 ianuarie.
Această zi marchează sfârșitul oficial al sărbătorilor de iarnă, iar păstrarea bradului până atunci este considerată un semn de respect față de perioada sfântă.
Se spune că despodobirea bradului pe 7 ianuarie, de Sfântul Ioan, aduce noroc și liniște în familie pe tot parcursul anului.
Ziua norocului și prosperității
Conform superstițiilor populare:
Despodobirea bradului prea devreme (înainte de Anul Nou) ar putea alunga norocul
Păstrarea lui mult după 6–7 ianuarie poate aduce stagnare sau oboseală emoțională
Cea mai echilibrată alegere este, așadar, intervalul 6–7 ianuarie, considerat favorabil pentru:
prosperitate financiară,
energie pozitivă în casă,
un nou început armonios,
Alte credințe populare
În unele zone sau culturi europene, se spune că bradul trebuie strâns:
într-o zi cu soare, pentru un an luminos,
dimineața, ca să „nu iei norocul cu noaptea”,
cu atenție, fără a rupe crengi, pentru a evita ghinionul,
Dincolo de tradiții, cel mai important este ca despodobirea bradului să fie un moment liniștit și ordonat, care să marcheze trecerea firească de la sărbătoare la viața de zi cu zi. Curățenia, aerisirea și reorganizarea casei sunt văzute simbolic ca o invitație pentru lucruri bune în noul an, potrivit sursei.
