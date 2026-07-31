Alerte meteo de caniculă. COD GALBEN și PORTOCALIU

Publicat 31 iul. 2026, 10:55 Sursă realitatea.net

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru patru judeţe şi o atenţionare Cod galben pentru 14 judeţe, valabile până sâmbătă, la ora 10:00.

Distribuie articolul