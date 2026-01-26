Alertă la Marea Neagră. O dronă a fost semnalată în apropiere de Portul Midia
Reacția Ministerului Apărării
Autoritățile române sunt în alertă, după ce prezența unei drone a fost semnalată, luni, în Marea Neagră, în apropiere de Portul Midia. Scafandri specializaţi în explozibili urmează să evalueze situaţia.
UPDATE - Precizările Ministerului Apărării
”Luni, 26 ianuarie, Garda de Coastă a descoperit, la intrarea în portul Midia, un obiect aflat în derivă, care indică un posibil fragment de vehicul fără pilot (dronă aeriană)”, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării.
Potrivit acestora, militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 3065 din dotarea Gărzii de Coastă, pentru a putea stabili cu exactitate natura obiectului ce poate pune în pericol siguranţa navigaţiei.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Reprezentanţii Forţelor Navale Române au declarat, luni, că în zona respectivă se deplasează o ambarcaţiune a Gărzii de Coastă cu scafandri EOD (Explosive Ordnance Disposal) la bord.
Aceştia urmează să evalueze situaţia, urmând ca apoi să fie oferite mai multe amănunte despre acest caz.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News